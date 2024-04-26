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Славутич может получить прямое железнодорожное сообщение с Киевом

Украина, Пятница 26 апреля 2024 21:45
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Славутич может получить прямое железнодорожное сообщение с Киевом Фото: украинский президент Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Украинский президент Владимир Зеленский поручил рассмотреть вопрос прямого железнодорожного сообщения между Славутичем и Киевом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт президента Украины.

Во время рабочей поездки в Славутич Зеленский провел совещание по ситуации с безопасностью и перспектив развития города.

Городской голова Славутича Юрий Фомичев акцентировал на логистической проблеме. Он пояснил, что из-за разрушенных мостовых переходов и невозможности использовать бывшие железнодорожные сообщения персонал ЧАЭС тратит до шести часов, чтобы добраться на работу.

В ответ глава государства поручил вице-премьер-министру по восстановлению - министру развития громад, территорий и инфраструктуры Украины Александру Кубракову проработать вопрос прямого железнодорожного сообщения между Славутичем и Киевом, без пересадки в Чернигове.

Проблемы Славутича с сообщением с ЧАЭС

До полномасштабного российского вторжения в Украину работники ЧАЭС добирались до атомной станции из Славутича на электричке через территорию Беларуси, поскольку между городом и АЭС нет прямого сообщения на украинской территории.

Однако фактическое участие Беларуси в войне против Украины сделало невозможным использование этого пути для ротаций персонала атомной станции.

Ранее в одном из своих интервью Зеленский заявлял о необходимости создания мостовой переправы через Днепр, чтобы упростить жителям Славутича путь в ЧАЭС.

Напомним, сегодня в 38 годовщину чернобыльской катастрофы, Зеленский прибыл в город Славутич на совещание по ситуации на ЧАЭС. В ходе встречи был рассмотрен ряд тем. В частности, транспорт, энергетика, рабочие места и, конечно, вопросы безопасности.

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