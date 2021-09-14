ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Slavia вместо Rapid: Skoda готовит новый бюджетный седан на базе Fabia

Новина українською →
Вторник 14 сентября 2021 10:25
Slavia вместо Rapid: Skoda готовит новый бюджетный седан на базе Fabia Прототип Skoda Slavia (Фото: carscoops.com)
Автор: Вадим Добровольский

На дорогах Чехии замечен закамуфлированный прототип нового бюджетного седана Skoda Slavia. Автомобиль базируется на платформе Fabia.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Carscoops.

В распоряжении издания Carscoops оказались фотографии прототипа нового бюджетного седана Skoda Slavia. Новинка базируется на платформе MQB-A0, которую делит с новой Fabia.

Несмотря на испытания в Европе, замаскированный прототип был с правым рулем, поскольку приоритетным рынком для Slavia является Индия. Skoda Slavia заменит там стареющую модель Rapid, которая отличается от моделей российской и китайской спецификаций с тем же названием.

Slavia вместо Rapid: Skoda готовит новый бюджетный седан на базе FabiaПри этом не исключено, что Scala станет глобальной моделью, но на каких рынках кроме индийского может появиться новинка, пока неизвестно. Напомним, в Украине Rapid сейчас не продается, а его место формально занял хэтчбек Scala. Бюджетный сендан Skoda явно приглянулся бы украинцам.

У замеченного прототипа фары и решетка выглядят идентичными Skoda Fabia, но характерные линии профиля и расширенная задняя часть напоминают VW Virtus, латиноамериканский аналог четырехдверного VW Polo.

Slavia вместо Rapid: Skoda готовит новый бюджетный седан на базе FabiaОжидается, что в моторную линейку войдет трехцилиндровый двигатель 1.0 TSI с турбонаддувом мощностью 94 л.с. или 109 л.с., а также четырехцилиндровый 1.5 TSI с турбонаддувом мощностью 148 л.с.

Больше информации по Skoda Slavia ожидается ближе к концу 2021 года, когда запланирован рыночный дебют новинки.

Напомним, представлен спортседан Subaru WRX нового поколения. Автомобиль переехал на модульную платформу Subaru Global Platform и получил новый мотор 2.4 с турбонаддувом.

Читайте РБК-Украина в Google News
Автомобильный рынок
NEWS
В Украине рост новых COVID-случаев: за сутки заболели 3332 человека
В Украине рост новых COVID-случаев: за сутки заболели 3332 человека
DAILY
Как потратить миллиарды. Что в Украине будут делать с кредитами от МВФ и Евросоюза
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Как потратить миллиарды. Что в Украине будут делать с кредитами от МВФ и Евросоюза