UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новини спорту
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

"Слабкість не зупиняє війну". Зеленський вимагає тиснути на РФ через удар по Кривому Рогу

Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Едуард Ткач

Російська Федерація має відповідати за скоєне в Україні. На Москву треба тиснути і не замовчувати, що РФ вбиває дітей балістикою.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення голови держави.

Коментуючи вчорашній ракетний удар по Кривому Рогу, він поінформував, що вчора і сьогодні багато хто у світі заявив про свою позицію - позицію чіткого несприйняття російського терору. Зеленський зазначив, що що увесь світ має бути вдячним за це.

"Всім, хто це бачить і не заплющує очі, а говорить чітко і ясно правду, не тільки ми в Україні, а й увесь світ має бути вдячним. Замовчувати те, що це саме Росія вбиває дітей балістикою, – це неправильно, це небезпечно. Це тільки підбурює покидьків у Москві продовжувати війну та надалі ігнорувати дипломатію. Слабкість іще ніколи не закінчувала війни. Тому я вдячний кожній країні, представники якої висловились: лідери, міністри закордонних справ, посольства", - сказав президент.

Він додав, що російська балістика влучила "по вулиці звичайного міста, по житловій забудові". Крім того, після цього удару був додаткова атака дронами, внаслідок м'якої загинула людина, і ще були поранені. Глава держави наголосив, що РФ має відповідати.

"Росія повинна відповідати за все скоєне, треба на них там тиснути - дійсно тиснути, не гаяти час у пустих розмовах, щоб цю війну закінчити", - резюмував Зеленський.

 

Атака РФ по Кривому Рогу

Нагадаємо, що за останніми даними, кількість постраждалих через вчорашню атаку Росії на Кривий Ріг зросла до 74 осіб. Наразі в лікарнях залишаються 37 осіб, серед яких п'ятеро - це діти.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийКривий РігВійна в Україні