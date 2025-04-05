"Слабкість не зупиняє війну". Зеленський вимагає тиснути на РФ через удар по Кривому Рогу

Російська Федерація має відповідати за скоєне в Україні. На Москву треба тиснути і не замовчувати, що РФ вбиває дітей балістикою.

Коментуючи вчорашній ракетний удар по Кривому Рогу, він поінформував, що вчора і сьогодні багато хто у світі заявив про свою позицію - позицію чіткого несприйняття російського терору. Зеленський зазначив, що що увесь світ має бути вдячним за це.

"Всім, хто це бачить і не заплющує очі, а говорить чітко і ясно правду, не тільки ми в Україні, а й увесь світ має бути вдячним. Замовчувати те, що це саме Росія вбиває дітей балістикою, – це неправильно, це небезпечно. Це тільки підбурює покидьків у Москві продовжувати війну та надалі ігнорувати дипломатію. Слабкість іще ніколи не закінчувала війни. Тому я вдячний кожній країні, представники якої висловились: лідери, міністри закордонних справ, посольства", - сказав президент.

Він додав, що російська балістика влучила "по вулиці звичайного міста, по житловій забудові". Крім того, після цього удару був додаткова атака дронами, внаслідок м'якої загинула людина, і ще були поранені. Глава держави наголосив, що РФ має відповідати.

"Росія повинна відповідати за все скоєне, треба на них там тиснути - дійсно тиснути, не гаяти час у пустих розмовах, щоб цю війну закінчити", - резюмував Зеленський.