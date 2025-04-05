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"Слабость не останавливает войну". Зеленский требует давить на РФ из-за удара по Кривому Рогу

Суббота 05 апреля 2025 21:17
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"Слабость не останавливает войну". Зеленский требует давить на РФ из-за удара по Кривому Рогу Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Эдуард Ткач

Российская Федерация должна отвечать за содеянное в Украине. На Москву надо давить и не замалчивать, что РФ убивает детей баллистикой.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение главы государства.

Комментируя вчерашний ракетный удар по Кривому Рогу, он проинформировал, что вчера и сегодня многие в мире заявили о своей позиции - позиции четкого неприятия российского террора. Зеленский отметил, что весь мир должен быть благодарен за это.

"Всем, кто это видит и не закрывает глаза, а говорит четко и ясно правду, не только мы в Украине, но и весь мир должен быть благодарным. Замалчивать то, что это именно Россия убивает детей баллистикой, - это неправильно, это опасно. Это только подстрекает подонков в Москве продолжать войну и в дальнейшем игнорировать дипломатию. Слабость еще никогда не заканчивала войны. Поэтому я благодарен каждой стране, представители которой высказались: лидеры, министры иностранных дел, посольства", - сказал президент.

Он добавил, что российская баллистика попала "по улице обычного города, по жилой застройке". Кроме того, после этого удара была дополнительная атака дронами, в результате которой погиб человек, и еще были ранены. Глава государства подчеркнул, что РФ должна отвечать.

"Россия должна отвечать за все содеянное, надо на них там давить - действительно давить, не терять время в пустых разговорах, чтобы эту войну закончить", - резюмировал Зеленский.

Атака РФ по Кривому Рогу

Напомним, что по последним данным, количество пострадавших из-за вчерашней атаки России на Кривой Рог возросло до 74 человек. На данный момент в больницах остаются 37 человека, среди которых пятеро - это дети.

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