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SkyUp запускает новый рейс из Киева в ОАЭ

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Пятница 17 сентября 2021 18:09
SkyUp запускает новый рейс из Киева в ОАЭ Фото: SkyUp запускает новый рейс из Киева в ОАЭ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Украинская авиакомпания SkyUp Airlines начнет выполнять рейсы из Киева в эмират Рас-эль-Хайма (ОАЭ). Первый полет запланирован на 23 октября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Сначала вылеты запланированы каждую субботу, а с 22 декабря также будут выполняться и по средам.

Отметим, что Рас-эль-Хайма - эмират на севере ОАЭ, выходящий к побережью Персидского залива.

При регистрации на рейс в ОАЭ необходимо будет предоставить:

  • полис международного медицинского страхования, подтверждающий покрытие расходов, связанных с лечением COVID-19 и пребыванием в условиях изоляции на территории ОАЭ;
  • заполненный на английском языке и распечатанный сертификат ПЦР-теста, который подтверждает негативный результат COVID-19, который должен быть выдан не более чем за 72 часа до прибытия в ОАЭ, а также предоставлен только аккредитованными в Украине медицинскими учреждениями.

По прибытии в ОАЭ необходимо пройти еще один тест на COVID, который делается непосредственно в аэропорту, а также загрузить приложение ALHOSN и зарегистрироваться в нем для возможного общения с органами здравоохранения ОАЭ. Результат теста поступят в виде смс-сообщения в течение 24 часов. До получения результата теста необходимо находиться в условиях самоизоляции в отеле или другом месте проживания.

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