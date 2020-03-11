SkyUp сокращает полетную программу в Италию и Израиль

Авиакомпания SkyUp Airlines сокращает полетную программу в Италию и Израиль в связи со вспышкой коронавируса в мире. Соответствующее решение есть в распоряжении РБК-Украина.

Как отмечается, по некоторым направлениям старт полетной программы переносится на начало лета, по некоторым направлениям будет сокращено количество рейсов.

"В связи с распространением эпидемии коронавируса, а также усилением мер по ее ограничению разными странами, в частности Италией и Израилем, авиакомпания SkyUp Airlines сокращает полетную программу в эти страны", - говорится в сообщении.

Авиаперевозчиком предусмотрена бесплатная процедура изменения даты или возврата средств за неиспользованное путешествие.

Изменения полетной программы в Израиль

Пока SkyUp Airlines выполняет рейсы в Тель-Авив из Запорожья и Львова. До 16 апреля 2020 года частота рейсов на этих направлениях будет временно сокращена:

Львов - Тель-Авив - Львов - отменено 6 рейсов (19, 26, 30 марта, 2, 6, 13 апреля);

- отменено 6 рейсов (19, 26, 30 марта, 2, 6, 13 апреля); Запорожье - Тель-Авив - Запорожье - отменено 5 рейсов (15, 22,29 марта, 5, 12 апреля);

- отменено 5 рейсов (15, 22,29 марта, 5, 12 апреля); Харьков - Тель-Авив - Харьков - полетную программу, начало которой было запланировано на 29 марта, отменено полностью.

Изменения полетной программы в Италию

На некоторых итальянских направлениях откладывается старт полетной программы. Следовательно:

Киев - Рим, Бергамо, Болонья, Пиза - старт полетов 1 июня 2020;

- старт полетов 1 июня 2020; Киев - Баре - старт полетов 1 мая 2020;

- старт полетов 1 мая 2020; Львов - Рим, Бергамо - старт полетов 1 июня 2020.

Выполнение рейсов в Неаполь продолжится без изменений.

Старт полетов в Риминию и Ламецию Терме, запланирован на 30 мая 2020, а также в Катанию (начало 26 мая) пока остается без изменений.

В частности, также в Киеве вводят карантин, в связи с этим будет запрет массовых мероприятий и закрытие школ. Отметим, в столице не зарегистрирован ни один случай заболевания коронавирусом.