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Скрининг, маски и личные ручки: как ЦИК предлагает провести местные выборы

Киев, Среда 05 августа 2020 16:50
Скрининг, маски и личные ручки: как ЦИК предлагает провести местные выборы
Фото: выборы в Украине (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Избиратели с признаками ОРВИ будут голосовать в отдельной кабинке

Местные выборы в Украине осенью 2020 года рекомендуется проводить с учетом карантинных ограничений. Избирателей просят иметь при себе личные ручки и защитные маски.

Об этом говорится в сообщении на сайте Центральной избирательной комиссии.

Сообщается, что ЦИК направил Кабинету министров предложения, направленные на предотвращение распространения коронавируса во время подготовки и проведения местных выборов 25 октября.

Предложения включают широкий спектр требований по организации противоэпидемических мер на выборах. В частности, во время проведения голосования на избирательных участках, в учреждениях здравоохранения, самоизоляции и во время проведения предвыборной агитации.

К общим рекомендациям относятся дезинфекция рук при входе на участок и выходе, а также наличие защитных масок или респираторов.

Избирательным комиссиям рекомендуется:

  • проводить температурный скрининг;
  • обеспечить разметку и контролировать время пребывания избирателей в помещении;
  • не допускать скопления людей в помещениях, а также возле входов и выходов;
  • использовать индивидуальные защитные экраны, защитные очки и тому подобное;
  • обеспечить дезинфекцию дверных ручек, перил, канцелярии, столов и т.д., а также влажную уборку каждые четыре часа;
  • нанести разметку на полу для обеспечения физической дистанции не менее 1,5 метра;
  • у входа разместить одноразовые перчатки и антисептических средств для рук;
  • обеспечить отдельную кабинку для голосования избирателей с признаками ОРВИ или повышенной температурой;
  • предусмотреть отдельную переносную урну для избирателей по месту пребывания, которые находятся на самоизоляции.

Избирателям на участках необходимо:

  • соблюдать правила безопасности и других рекомендаций, установленных для участников выборов;
  • минимизировать время пребывания в помещении;
  • воздержаться от посещения помещений с детьми;
  • после выхода из помещения оставить одноразовые перчатки, другие одноразовые средства индивидуальной защиты в контейнерах / урнах для использованных средств индивидуальной защиты;
  • обеспечить наличие личной ручки.

Фото: предложения ЦИК

Напомним, ранее в Центральной избирательной комиссии определили ряд проблем, связанных с организацией местных выборов; одна из них - обеспечение безопасности на выборах в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

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