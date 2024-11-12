Яскравий двоочковий оборонця "Клівленда" після розвороту на 360 градусів: момент дня в НБА
Хіт-парад найкрутіших епізодів ігрового вечора в Національній баскетбольній асоціації очолив універсальний оборонець "Клівленд Кавальєрс" Донован Мітчелл.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube-канал NBA.
Американець вразив моментом на старті другої чверті протистояння з "Чикаго". Він увірвався в трисекундну зону "Буллз", виконав фантастичний лей-ап із розворотом навколо осі та набрав 2 пункти для "Кавальєрс".
Старань Мітчелла та інших виявилося достатньо для перемоги "Клівленда" (119:113). Огайці досі йдуть без поразок і закріпилися в лідерах Східної конференції НБА (12 перемог). Тим часом "Чикаго" з рекордом 4 перемоги, 7 поразок тут аж на 11-й позиції.
Мітчелл ще й найрезультативнішим у поєдинку став. Він набрав 36 очок, зробив 8 підбирань і віддав 2 передачі. У складі "Буллз" найкращим був оборонець Зак Лавін (26 пунктів).
Хто такий Донован Мітчелл
Уродженець Елмсфорда (штат Нью-Йорк), на студентському рівні виступав за "Луїсвілл Кардіналс". Обраний "Денвером" на драфті НБА-2017 під 13-м номером.
"Наггетс" обміняли оборонця до "Юти". П'ять сезонів поспіль відіграв у складі "джазменів". Перебрався до "Клівленда" в рамках великого обміну перед позаминулим сезоном. П'ятириразовий учасник Матчу всіх зірок асоціації (2020-2024 рр.), переможець Слемданк контесту-2018.
У дебютний сезон Мітчелл став героєм документального серіалу "Новачок на підйомі". Улюблений спортивний клуб – бейсбольний "Нью-Йорк Метс", де понад 20 років працював його батько.
До слова, раніше склали підбірку нових спортивних серіалів із документалкою про НБА.
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