Яркий двухочковый защитник "Кливленда" после разворота на 360 градусов: момент дня в НБА

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный YouTube-канал NBA .

Американец поразил моментом на старте второй четверти противостояния с "Чикаго". Он ворвался в трехсекундную зону "Буллз", выполнил фантастический лэй-ап с разворотом вокруг оси и набрал 2 пункта для "Кавальерс".

Стараний Митчелла и других оказалось достаточно для победы "Кливленда" (119:113). Огайцы все еще идут без поражений и закрепились в лидерах Восточной конференции НБА (12 побед). Тем временем "Чикаго" с рекордом 4 победы, 7 поражений здесь на 11-й позиции.

Митчелл еще и самым результативным в поединке стал. Он набрал 36 очков, сделал 8 подборов и отдал 2 передачи. В составе "Буллз" лучшим был защитник Зак Лавин (26 пунктов).

Кто такой Донован Митчелл

Уроженец Элмсфорда (штат Нью-Йорк), на студенческом уровне выступал за "Луисвилл Кардиналс". Выбран "Денвером" на драфте НБА-2017 под 13-м номером.

"Наггетс" обменяли защитника в "Юту". Пять сезонов подряд отыграл в составе "джазменов". Перебрался в "Кливленд" в рамках большого обмена перед позапрошлым сезоном. Пятикратный участник Матча всех звезд ассоциации (2020-2024 гг.), победитель Слэмданк контеста-2018.

В дебютный сезон Митчелл стал героем документального сериала "Новичок на подъеме". Любимый спортивный клуб – бейсбольный "Нью-Йорк Метс", где более 20 лет работал его отец.