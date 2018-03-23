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Интервью

Скоцик: Аграрная партия идет на выборы

НовостиПолитика    23.03.2018 - 17:04
Фото: Виталий Скоцик (facebook.com/Vitaliy.Skotsyk.Agroparty)
Фото: Виталий Скоцик (facebook.com/Vitaliy.Skotsyk.Agroparty)

По мнению Скоцика, децентрализация - это шанс на реальные изменения в стране

Аграрная партия примет участие в выборах в ОТО в Запорожской, Харьковской, Черновицкой и Житомирской областях, которые состоятся 29 апреля. Об этом сообщил лидер Аграрной партии Виталий Скоцик на своей официальной странице в Facebook.

Решение было принято во время очередного XIV съезда партии.

 

Друзья, с радостью сообщаю, что во время очередного XIV Съезда Аграрной партии, который состоялся сегодня решено, что...

Опубликовано Виталий Скоцик 23 марта 2018 г.

"По моему мнению, децентрализация – это шанс на реальные изменения в стране. Выборы в общинах приступили к очистке прогнившей политической системы от олигархических ставленников. Люди устали от популизма и лжи, и хотят видеть во власти настоящих лидеров, которые отстаивают их интересы, а не работают на собственное обогащение. Стабильное вхождение Аграрной партии в тройку победителей в течение всех раундов выборов в ОТО – четкое подтверждение этому. На выборы 29 апреля Аграрная партия идет, чтобы побеждать и работать для общин и людей", - заявил Скоцик.

В партии подчеркнули, что назначение выборов во многих общинах, где власть не имеет шансов на победу сознательно блокируется. Поэтому участие в довыборах в ОТО является необходимым условием сохранения демократии в стране.

"Участились позорные случаи, когда формирование ОТО блокируются чисто административными методами на уровне районных госадминистраций и облгосадминистраций. Новосозданные общины просто не могут получить "зеленый свет" от областных чиновников, если прогнозируемые результаты первых выборов в этих общинах могут быть не слишком приятными для власти", - говорит Скоцик.

Как известно, на последних выборах в ОТО 24-го декабря Аграрная партия получила 13,85% депутатских мандатов. По результатам последних четырех волн выборов в ОТО, Аграрная партия входит в тройку лидеров, опережая большинство парламентских политсил. В общем сейчас в местных советах работает почти 5 тысяч депутатов от Аграрной партии.

 

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Теги публикации: Аграрная партия Украины, Виталий Скоцик, выборы  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа, Тарута
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