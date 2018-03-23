Скоцик: Аграрна партія іде на вибори

На думку Скоцика, децентралізація - це шанс на реальні зміни в країні

Аграрна партія візьме участь у виборах до ОТГ у Запорізькій, Харківській, Чернівецькій та Житомирській областях, які відбудуться 29 квітня. Про це повідомив лідер Аграрної партії Віталій Скоцик на своїй офіційній сторінці в Facebook.

Рішення було ухвалено під час XIV чергового з’їзду партії.

Друзі, із радістю повідомляю, що під час XIV чергового З’їзду Аграрної партії, який відбувся сьогодні вирішено, що... Опубліковано Віталій Скоцик 23 березень 2018 р.

"На мою думку, децентралізація – це шанс на реальні зміни в країні. Вибори у громадах розпочали очищення прогнилої політичної системи від олігархічних ставлеників. Люди стомилися від популізму і брехні, і хочуть бачити у владі справжніх лідерів, які відстоюють їх інтереси, а не працюють на власне збагачення. Стабільне входження Аграрної партії до трійки переможців протягом усіх раундів виборів до ОТГ – чітке підтвердження цього. На вибори 29 квітня Аграрна партія іде, щоб перемагати і працювати для громад і людей", - заявив Скоцик.

У партії наголосили, що призначення виборів у багатьох громадах, де влада не має шансів на перемогу свідомо блокується. Тож участь у довиборах до ОТГ є необхідною умовою збереження демократії в країні.

"Почастішали ганебні випадки, коли формування ОТГ блокуються суто адміністративними методами на рівні районних держадміністрацій та облдержадміністрацій. Новостворені громади просто не можуть отримати "зелене світло" від обласних чиновників, якщо прогнозовані результати перших виборів у цих громадах можуть бути не надто приємними для влади", - каже Скоцик.

Як відомо, на останніх виборах до ОТГ 24-го грудня Аграрна партія отримала 13,85% депутатських мандатів. За результатами останніх чотирьох хвиль виборів до ОТГ Аграрна партія входить до трійки лідерів, випереджаючи більшість парламентських політсил. Загалом наразі у місцевих радах працює майже 5 тисяч депутатів від Аграрної партії.