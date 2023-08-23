Скоротили можливість ударів. Буданов розповів, чим корисне знищення двох Ту-22 в Росії

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов в інтерв'ю "Радіо Свобода".

За його словами, наразі у повітряних операціях проти України беруть участь 436 російських літаків.

"Це багато. Але якщо ви спитаєте, скільки серед них Ту-22, то це одиниці будуть. Ту-22 у них справних лишалося близько 31, тепер 29 - і мінус два ще тих, які на ремонті перебуватимуть, тобто 27. Тобто не так багато тих, які насправді літають", - сказав Буданов.

Він зауважив, що під час проведення операцій на російських військових аеродромах Сольці і Шайковка були повністю знищені два літаки, ще два пошкоджені.

"Ті два, що уражені, будуть із часом відремонтовані, це теж треба розуміти", - наголосив він.

Буданов також розповів, що ГУР відомі люди, які провели операції з знищення літаків, і вони знаходяться на території РФ.

Атака на військовий аеродром "Сольці"

19 серпня Росія заявила про атаку на військовий аеродром "Сольці" у Новгородській області. У Міноборони країни-агресора заявили, що дрон коптерного типу намагався атакувати аеродром, але його нібито збили.

Повідомлялося, що через атаки спалахнула пожежа на стоянці літаків, один літак отримав пошкодження.

При цьому аналітики ISW вважають, що через атаку пошкодження отримали щонайменше два стратегічні літаки.

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