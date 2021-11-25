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Незабаром стартує будівництво нових аеропортів на сході України та на Закарпатті, - Зеленський

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Київ, Четвер 25 листопада 2021 15:28
Незабаром стартує будівництво нових аеропортів на сході України та на Закарпатті, - Зеленський Фото: президент Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Наталія Гурковська

Держава запускає системне оновлення авіаційної інфраструктури, інвестуючи мільярди гривень у модернізацію регіональних аеропортів та у будівництво нових злітно-посадкових смуг і терміналів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву президента Володимира Зеленського під час форуму "Велике будівництво: авіація та туризм".

Зокрема, в рамках програми "Велике будівництво" буде оновлено аеропорти у Чернівцях, Рівному, Житомирі, Кривому Розі, Києві, Дніпрі, Харкові, Запоріжжі, на Одещині, у Херсоні, Вінниці, Полтаві. Таким чином, лише цього року державні інвестиції у розвиток авіаційної інфраструктури сягнули 3,4 млрд грн.

"Також ми готуємося до будівництва ще двох (нещодавно ми вирішили це важливе стратегічне питання) нових аеропортів на сході України і ще одного нового аеропорту на Закарпатті. Ми зшиваємо нашу державу відкритим небом", – сказав глава держави.

Паралельно із будівництвом та оновленням аеропортів у регіонах проходитиме робота з перетворення Міжнародного аеропорту "Бориспіль" на ключовий авіахаб Східної Європи, додав Зеленський.

Також президент нагадав про угоду про відкрите небо з Європейським Союзом, яку було підписано цього року. За словами Зеленського, ЄС не має з жодною країною світу авіаційних угод на таких умовах. Зокрема, Україна зберігає за собою свої повноваження держави - виробника авіаційної техніки.

"Трансформація міжнародного аеропорту "Бориспіль" у найпотужніший східноєвропейський авіахаб, відродження нашого сучасного українського авіабудування та посилення промислової співпраці у форматі Україна - країни Європейського Союзу - це головні цілі для нас, для міністерства, для "Великого будівництва", які ми ставимо на найближчі роки. Очевидно - амбітні, зрозуміло - непрості, але, впевнений, - здійсненні", - резюмував президент.

Нагадаємо, Міністерство інфраструктури та компанія Airbus підписали меморандум про співпрацю. Передбачається, що Airbus поставить 22 літаки новому державному авіаперевізнику, який створюється в рамках програми Президента Зеленського "Велике будівництво".

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