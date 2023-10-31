Скорочення вдвічі термінів повернення валютної виручки зашкодить зовнішній торгівлі, - нардеп

"Подейкують, ідея уряду (щодо скорочення термінів повернення валютної виручки, - ред.) була пов’язана зі зловживаннями кількох компаній, які возять зерно "по-чорному". Це справедливо. Але, якщо правила порушують кілька гравців, це не привід карати весь ринок. Чи потрібно боротися з "чорним експортом"? Безумовно. Але не варто думати, що такі радикальні та різкі рішення змінять ситуацію, не вбивши при цьому левову частину порядних українських експортерів", - наголосив Наталуха.

За його словами, мав розмови з багатьма українськими експортерами, і всі вони висловлюють нерозуміння - адже нововведення уряду стосуватиметься абсолютно всіх - і тих, хто торгує не аграрною продукцією, і тих, хто возить свої товари не через "зерновий коридор".

"Поясню просту логіку. Корабель із металом із Румунії пливе в Америку 3 місяці. Ще 2-3 місяці займає процедура продажу. Потім ще 60 днів чекати постоплати. Навіть з ЄС ніхто не палає бажанням робити аванс за українські товари, бо ринок вважається ризиковим через війну. Тому, така ідея просто б поховала зовнішню торгівлю України", - підкреслив Наталуха.

Саме тому, за його словами, він та його колеги з Комітету з питань економічного розвитку звернулись до Кабміну та НБУ стосовно перегляду цього рішення.

"Я вдячний колегам з комітету за одноголосну позицію, і вдячний Кабміну за готовність до дискусії. Надалі ми готові запропонувати майданчик для обговорення, ідеї та пропозиції, щоб разом розв’язати це питання і прикрити всі лазівки для "чорного експорту", - резюмував Наталуха.

Нагадаємо, раніше політолог Микола Давидюк заявив, що курс на лібералізацію валютного ринку, який оголосив НБУ, не може бути скасовано через зловживання окремих агропромислових груп та неефективність митниці та БЕБ.