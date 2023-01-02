Скорочення працівників і падіння доходів: український бізнес погіршив очікування

"Посилення негативних наслідків активних бойових дій, ризик подальших терактів проти критичної інфраструктури та тривале її відновлення, скорочення виробництва, зниження реальних доходів населення ускладнили економічну активність та вплинули на погіршення очікувань підприємств усіх секторів", - йдеться в огляді.

Підприємства промисловості погіршили негативні оцінки власних економічних перспектив через перебої з енергопостачанням.

Підприємства будівництва мали найстриманіші серед інших секторів економіки оцінки щодо своєї діяльності через низький попит на житло, зростання виробничих витрат, перебої з енергопостачанням, а також сезонний фактор.

Підприємства торгівлі у грудні посилили негативні оцінки щодо своєї економічної діяльності на тлі відключення електроенергії та послаблення споживчого попиту внаслідок скорочення доходів населення.

Підприємства сфери послуг дещо пом’якшили, проте зберегли песимістичні оцінки своїх економічних результатів, зважаючи на неможливість налагодження повноцінної логістики та слабкий попит.

Переважна більшість підприємств, що беруть участь в опитуваннях, продовжують очікувати здорожчання власної продукції/послуг на тлі високих очікувань щодо зростання закупівельних цін постачальників.

"Підприємства всіх секторів, залучених до опитування, налаштовані на подальше скорочення загальної чисельності працівників, найпесимістичніші очікування - в секторі будівництва", - йдеться в огляді.

Щомісячне опитування підприємств проводилося з 5 до 22 грудня 2022 року. В опитуванні взяло участь 433 підприємства. Результати опитувань відображають лише думку респондентів - керівників підприємств, а не оцінки Національного банку України. Нейтральним значенням ІОДА є 50 пунктів.