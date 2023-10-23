Скоро зима: важливі поради із заміни шин автомобіля

Така цілком рутинна процедура, як сезонна зміна шин одного разу може закінчитись не так, як планувалося: скандалом, ремонтом, втратою часу і коштів.

Як не отримати пошкодження коліс та уникнути інших неприємностей під час осіннього перевзування автомобіля, читайте у матеріалі РБК-Україна .

Для більшості автовласників купівля комплекту шин – доволі таки помітна стаття витрат, тому до всіх маніпуляцій з гумою варто ставитися з увагою. На стан покришок та тривалість їхнього життя впливає чимало чинників, якими, однак, майже завжди може керувати сам автомобіліст.

Коли треба міняти шини

Зимова шина, яка працює не в свій сезон – тобто за теплої погоди – зношується швидше, ніж має бути. Це пояснюється властивостями компаунду, з якого зварено її протектор – він надто м’який для теплого асфальту. З іншого боку, їзда в мороз на літній гумі загрожує аваріями, тому важливо нанести візит до шиномонтажу не запізно і не зарано.

Виробники шин називають конкретну точку переходу з одного типу шин на інший: температура повітря +7...+ 8 градусів Цельсія. Зрозуміло, що в умовах українського міжсезоння денна і нічна температури дуже відрізняються, тому найпростіше брати середньодобове значення. Або ж взяти до уваги пору доби, коли ви ваша машина найчастіше перебуває на дорозі. Якщо це ранки та вечори з їхніми заморозками та туманами – для вас зима вже настала, якщо ж ви здебільшого кермуєте автівкою протягом світлового дня, коли світить сонечко, бабине літо для вас ще триває.

Але як би там не було, пам’ятайте, що краще якійсь період поїздити на зимовій гумі в теплу погоду, ніж опинитися на літніх шинах на ожеледі чи під снігопадом.

Чим небезпечний “лівий” шиномонтаж

Неграмотні дії працівників шиномонтажу можуть завдати вам збитків і навіть вивести машину з ладу. Перш за все, це можуть бути "дрібнички" типу зламаних або загублених ковпачків з коліс, які насправді треба знімати фірмовими ключами. По-друге, фарбу і лак на ваших дисках можуть “прикрасити” мальовничими подряпинами, а посадкову поверхню шин – задирами від монтировки. Нарешті, не така вже рідкість – зламані колісні болти та зірвана різьба у маточинах автомобіля.

Через велику плинність кадрів на придорожніх "шиномонтажках" там дотепер зустрічаються працівники, які щиро вірять, що чим дужче затягнуто кріплення колеса, там краще. Між тим, такий підхід не лише призводить до ремонту ходової частини, а й порушує роботу гальмівних механізмів. Насправді кожна модель автомобіля має регламентоване зусилля затягування колісних болтів чи гайок, і відповідальні майстри його намагаються дотримуватись.

Ще одна помилка при шиномонтажних роботах вплине не на безпеку і не на стан машини, а на зручність наступного демонтажу коліс – чи то при черговому сезонному перевзуванні, чи то при встановленні “запаски” десь у дорозі. Якщо шиномонтажники при заміні коліс не очистять від нашарування іржі маточину там, де на неї щільно сідає диск, наступного разу демонтаж колеса потребуватиме особливих зусиль чи хитрих прийомів.

Підготуйте шини

Варто розуміти, що під час сезонного ажіотажу, який на шиномонтажах утворюється саме восени напередодні холодів, вам навряд чи доводиться розраховувати на особливу ретельність працівників. Тому рекомендується самостійно оглянути шини, які ви збираєтеся встановити на машину.

Глибина протектора за українськими Правилами дорожнього руху (п. 31.4.5), повинна бути не менше 1,6 мм. Тож якщо ваша зимова гума наближається до такого стану, можливо, не варто встановлювати її на авто? Для зимових шин цей показник особливо важливий, і недаремно у кількох європейських країнах (Австрія, Албанія, Сербія, Боснія і Герцеговина, Македонія) зимова гума має більш суворий ліміт - 4 мм.

за українськими Правилами дорожнього руху (п. 31.4.5), повинна бути не менше 1,6 мм. Тож якщо ваша зимова гума наближається до такого стану, можливо, не варто встановлювати її на авто? Для зимових шин цей показник особливо важливий, і недаремно у кількох європейських країнах (Австрія, Албанія, Сербія, Боснія і Герцеговина, Македонія) зимова гума має більш суворий ліміт - 4 мм. Приберіть камінчики з протектора. Вони дуже часто застрягають у тонких ламелях зимових покришок, заважаючи потім правильно відбалансувати зібране колесо. Хоча в ідеалі це краще було б зробити ще навесні, перед відправкою “зими” на літнє зберігання.

з протектора. Вони дуже часто застрягають у тонких ламелях зимових покришок, заважаючи потім правильно відбалансувати зібране колесо. Хоча в ідеалі це краще було б зробити ще навесні, перед відправкою “зими” на літнє зберігання. Пошукайте цвяхи в протекторі. Не факт, що майстер під час перевзування машини виявить такий “привіт” від минулорічного сезону. А ви тоді півзими будете дивуватись, чому колесо доводиться час від часу підкачувати – аж поки воно не спустить “в нуль” морозного для десь далеко від дому.

в протекторі. Не факт, що майстер під час перевзування машини виявить такий “привіт” від минулорічного сезону. А ви тоді півзими будете дивуватись, чому колесо доводиться час від часу підкачувати – аж поки воно не спустить “в нуль” морозного для десь далеко від дому. Порізи боковин , через які видно елементи каркасу, згідно українських ПДР експлуатувати не можна. Тож було б дуже добре, щоб ви обдивилися ваші шини з усіх боків саме на предмет таких пошкоджень. Вважається, що порізи довжиною більше 2,0 см ремонтувати сенсу немає.

, через які видно елементи каркасу, згідно українських ПДР експлуатувати не можна. Тож було б дуже добре, щоб ви обдивилися ваші шини з усіх боків саме на предмет таких пошкоджень. Вважається, що порізи довжиною більше 2,0 см ремонтувати сенсу немає. Відбалансуйте колеса завчасно. Якщо зимові шини у вас мають власний комплект дисків і зберігаються у “готовому” вигляді, ви можете привести їх до ладу ще до початку осені. Влітку на шиномонтажах менше роботи і до ваших коліс поставляться з більшою увагою.

Якщо коротко

Від правильних шин у зимову пору напряму залежить безпека ваших поїздок. Тому хорошу гуму варто берегти: не довіряти випадковим майстрам, вчасно балансувати, правильно зберігати і не допускати безглуздих буксувань та заносів. Нагадаємо, що багато залежить і від стану автомобіля – кути встановлення коліс (так зване сходження-розвал) і люфти шарнірів ходової бажано контролювати бодай раз на рік.