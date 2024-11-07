Скоро зима, а в машині холодно: чому не гріє пічка

Неправда, що опалення в салоні "на швидкість не впливає": комфорт водія і прозорість вікон давно вже вважаються важливим фактором безпеки. Між тим, є кілька причин несправності пічки, і з деякими водій може розібратися власними силами.

Навіть якщо водій і власник – аж ніяк не інженер і не налаштований на занурення у технічні питання, основні причини негараздів з опаленням варто знати. Як мінімум для того, щоб визначитись із подальшими діями.

Чому буває холодно в машині

Отже, в машину буває холодно, коли її екіпаж не може отримати гаряче повітря з дифузорів кліматичної установки. Таке буває з кількох причин, і вони типові для більшості моделей машин, які у масовому порядку експлуатуються в Україні.

- Двигун не прогрівається. Кліматична установка автомобіля бере тепло для опалення від двигуна – точніше, від нагрітої його циліндрами охолоджувальної рідини. Якщо двигун не прогрівається до робочої температури (порядку +95 +105 С), то й опалювач штатного тепла в інтер’єрі не дасть. Питання треба вирішувати з мотористом, але іноді несправний термостат можна замінити власними силами.

- Теплообмінник пічки холодний. Цей радіатор зазвичай захований у торпедо, і він може залишатися холодним, хоча мотор і готовий поділитися з ним теплом. Гарячий антифриз може не доходити до теплообмінника через наявність повітря в системі охолодження або через забруднення внутрішніх каналів цього радіатора. Повітря можна відносно легко видалити; і робиться це за методикою, характерною для кожної конкретної моделі авто. Гірше з забрудненим радіатором, бо це справді проблема. Теплообмінник можна спробувати промити (з демонтажем з машини чи без), проте 100-відсотково надійний результат дає тільки заміна радіатора новим. Майте на увазі, що операція з заміни недешева, оскільки часто вимагає розбирання торпедо.

- Гаряче повітря є, але не в салоні. Нагріте радіатором повітря може не надходити в потрібні повітропроводи через поломки заслінок, які перерозподіляють потоки повітря в надрах торпедо. Якщо точніше, то зазвичай відмовляють не самі заслінки, а їхній привід – він здебільшого електричний. В деяких моделях достатньо замінити тросики чи тяги, знявши облицювання панелі, а у деяких для цього доводиться розібрати півторпедо. В будь-якому випадку ремонт заслінок з електроприводом обійдеться дорожче, ніж заміна тросиків. Трапляються і нетипові проблеми, наприклад, зміщення повітропроводів та інших елементів системи розподілу повітря, через що воно не нагрівається від радіатора і спрямовується в салон холодним.

- Вентилятор не дме. Кулер, який спрямовує холодне повітря на теплообмінник і потім після нагрівання подає його в салон, може зламатись. Коли таке трапляється, повітря в салон надходитиме лише "самоплином" – від природного натиску при русі на швидкості вище середньої. Причин відмови вентилятора достатньо – від запобіжника, що перегорів, до електромоторчика (зазвичай перегорають його обмотки). До багатьох сучасних моделей цей двигунець продається тільки в зборі з радіатором. Тому часом доступніший варіант – купити пічку на шроті та зняти з неї електродвигун вентилятора, або замінити вузол повністю. Дрібніші проблеми, типу поломки вимикачів на торпедо, вирішує будь-який електрик; при тому сам вимикач зазвичай одноразовий і його доводиться заміняти новим. Перегорілий запобіжник можна замінити самотужки – для цього треба тільки знайти схему їх розташування у блоці.

Якщо коротко

Проблеми з опаленням салону насправді можуть бути індикатором важливих несправностей у силовому агрегаті – наприклад, негараздів з помпою і термостатом (термостатами), заповітрювання системи охолодження тощо. А такі речі врешті-решт призводять до дороговартісних проблем двигуна автомобіля. Тому труднощі з опаленням салону треба перш за все сприймати як сигнал до інспекції силового агрегата.