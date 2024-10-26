Скоро зима: чи варто купувати для авто шини з шипами
З цього питання має починатись вибір зимових шин, адже шиповані моделі часто мають принципові відмінності в характеристиках. І причина, до речі, не тільки в наявності шипів.
Про те, які зимові шини краще для умов сучасної української зими, читайте в матеріалі РБК-Україна.
При підготовці статті були використані матеріали Rosava та видання Autocentre.
Відразу слід сказати, що популярна у водійських колах думка про шиповані шини як найкращий варіант для зими насправді хибна. Принаймні, однозначної відповіді на питання з заголовку немає.
Фрикційні чи шиповані
Самі по собі шипи не є вирішальним чинником для шипованих шин. Точніше буде сказати, що з точки зору водія головна відмінність шипованих шин від фрикційних – температура та тип опадів на дорозі, за яких кожен з цих типів буде більш ефективним. Тим більше що всі шиповані моделі відносяться до арктичних шин, тобто вони, на відміну від європейського типу, призначені для найсуворіших зим – з тривалими морозами і стійким сніговим покровом.
При тому останніми роками Україна потрапила в число країн, де немає чіткого поділу зимової погоди та міжсезоння – а відтак, чітку відповідь на запитання "з шипами чи без", отримати непросто.
Особливості шипованих шин
Шипи потрібні шині для більш впевненої роботи на слизьких поверхнях, а саме – на льоду чи щільно вкатаному снігу. При тому при плюсовій температурі їхні характеристики принципово не змінюються, і навіть за гальмуванням на асфальті найкращі шиповані шини порівнюються з нешипованими "липучками".
Відтак, єдина перевага "шиповок" на сьогодні – ефективність на крижаній дорозі. Але справа не тільки в ожеледі, бо не прибраний вчасно сніг через півдня трамбування колесами теж перетворюється майже на той самий лід. І якщо у вашому регіоні взимку не рідкість снігопади, а комунальники не відрізняються великою запопадливістю, можна рекомендувати вам шиповані колеса.
Та й більшості українських водіїв шипи теж не завадять, хоча справді потрібні вони будуть лише кілька разів за зиму, коли все-таки станеться ожеледиця або коли за морозної погоди на шляху трапиться слизький підйом. Варто також купувати "шиповки" недосвідченим водіям, для яких важлива саме стабільність характеристик гуми – як відомо, проблема новачків саме в тому, що вони губляться при несподіваних змінах ситуації.
Переваги шипованих шин
- Стабільна ефективність на слизькій поверхні
- Придатність до будь-яких зимових поверхонь
Недоліки шипованих шин
- Висока шумність роботи
- Висока ціна
Особливості нешипованих (фрикційних) шин
Вдалі моделі фрикційних (без шипів) покришок мало чим відрізняються за поведінкою від шипованих. Але відмінності є, і вони даються взнаки насамперед на слизькій дорозі, зокрема при нульовій температурі, коли на льоду особливо великий мікрошар вологи. Шипи у фрикційних шин заміняються ламелями, кромки яких немов свого роду гумові леза прорізають шар вологи і чіпляються за сам лід. Але гумові кромки ламелей не можуть бути настільки ефективними тут, як сталеві шипи.
Проте в інших умовах шини без шипів настільки ж хороші, як і з шипами – у пухкому снігу, у сніговій каші, на сухому асфальті і в холодних калюжах.
Відтак, нешиповані покришки можна сміливо купувати жителям великих міст та добре облаштованих містечок, де вулиці та двори завжди розчищені і посипані антиожеледними реагентами.
Переваги фрикційних шин (без шипів)
- Доступніша ціна
- Відсутність ризику загубити шипи і погіршити таким чином характеристики шини
- Вищий акустичний комфорт
Недоліки фрикційних шин
- Більша залежність характеристик від температури та типу слизької поверхні
- Нижча ефективність на льоду.
Коротко
Якщо порівнювати шиповані і фрикційні шини одного цінового сегменту, шиповані будуть кращими для зими. Але це за умови, що йдеться про справжню зиму, з морозами і снігопадами. Відтак, при виборі типу шин треба виходити з умов, у яких експлуатується ваша машина. А ще майте на увазі: численні тести показують, що якісні фрикційні шини преміум-класу часто виявляються ефективнішими, ніж шиповані покришки економ-класу.
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