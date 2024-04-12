"Скопіював мій стиль". Ф'юрі несподівано зізнався в страху перед Усиком

Британський боксер Тайсон Ф'юрі продовжив підігрівати інтерес до прийдешнього поєдинку за титул абсолютного чемпіона світу в хевівейті проти Олександра Усика яскравими публічними заявами. Тепер "Циганський Король" заявив, що боїться опонента.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Stomping Ground .

Бій Усик – Ф'юрі повинен відбутися 18 травня в аравійській столиці Ер-Ріяді. У ринг боксери вийдуть на місцевій Kingdom Arena. Удвох українець і британець контролюють усі важливі пояси – WBA, WBO, IBF, IBO та WBC.

"Циганський Король" на межі з іронією поділився міркуваннями про Усика. Реагуючи на заяви українського боксера про намір спершу здолати Ф'юрі в іграх розуму, він саркастично припустив, що навряд зможе нанести бодай удар, бо Усик "виводить його з ладу зсередини".

"Він вивчав великих і скопіював мій стиль. Тож тепер я достобіса боюсь. Я справді боюся, він копіює мій стиль. І все, що я роблю: розмови, образи на прес-конференціях, костюми різних персонажів фільмів Marvel. Я дуже хочу побачити, що він приготував для цього бою", – розповів Ф'юрі.

Що відомо про бій Усик – Ф'юрі

Битва чемпіонів визначить першого за багато років абсолютного чемпіона в надважкій вазі. Переможець поєдинку стане першим боксером із цим титулом із часів Леннокса Льюїса.

Українець після двох перемог над британцем Джошуа зібрав цілу колекцію поясів – WBA, WBO, IBO, IBF. Тим часом "Циганський Король" ще з 2020 року контролює титул WBC. Об'єднавчий бій прийме Саудівська Аравія, де Усик провів реванш із британцем Джошуа, а Ф'юрі восени ледь переміг Нганну.

Поєдинок двічі переносили. Першою датою було 23 грудня, але британець не встигав відновитися після бою з екс-чемпіоном UFC. Натомість за два тижні до запланованої на 17 лютого битви "Циганський Король" зазнав глибокого розсічення в спарингу. Третій зрив поєдинку коштуватиме винуватця 10 млн доларів.