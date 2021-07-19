На сколько украинцы являются "политизированными": ответ социолога

Среди граждан Украины не наблюдается избыточной политизированности. А чем менее "политизированная" нация, тем лучше в целом для страны.

На вопрос считает ли она украинцев очень политизированной нацией социолог ответила, что "во всяком случае, если не читать все время Facebook, то эту политизированность заметить трудно".

Несмотря на тенденцию социальных взрывов, которые случаются в стране раз в десять лет (в 2004-м и 2014-м году), Элла Либанова отметила, что следующий случай можно ожидать ранее чем в 2024.

"У моего мужа очень классная формулировка украинской национальной идеи: "не надо нас дурить". Есть нации, очень политически активны, а есть менее. Как по мне, то чем меньше, тем лучше. Другое дело, что когда нужно добиваться изменений, тогда сложнее, но это можно сделать абсолютно цивилизованным путем, без потрясений и революций ",- добавила социолог.