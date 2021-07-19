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На сколько украинцы являются "политизированными": ответ социолога

Новина українською →
Киев, Понедельник 19 июля 2021 15:40
На сколько украинцы являются "политизированными": ответ социолога Фото: социолог Элла Либанова (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Среди граждан Украины не наблюдается избыточной политизированности. А чем менее "политизированная" нация, тем лучше в целом для страны.

Об этом сообщила в интервью РБК-Украина директор Института демографии и социальных исследований им. Птухи НАН Украины Элла Либанова.

На вопрос считает ли она украинцев очень политизированной нацией социолог ответила, что "во всяком случае, если не читать все время Facebook, то эту политизированность заметить трудно".

Несмотря на тенденцию социальных взрывов, которые случаются в стране раз в десять лет (в 2004-м и 2014-м году), Элла Либанова отметила, что следующий случай можно ожидать ранее чем в 2024.

"У моего мужа очень классная формулировка украинской национальной идеи: "не надо нас дурить". Есть нации, очень политически активны, а есть менее. Как по мне, то чем меньше, тем лучше. Другое дело, что когда нужно добиваться изменений, тогда сложнее, но это можно сделать абсолютно цивилизованным путем, без потрясений и революций ",- добавила социолог.

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