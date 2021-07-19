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На скільки українці є "заполітизованими": відповідь соціолога

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Київ, Понеділок 19 липня 2021 15:40
На скільки українці є "заполітизованими": відповідь соціолога Фото: соціолог Елла Лібанова (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Серед громадян України не спостерігається надмірної політизованості. А чим менш "заполітизована" нація, тим краще в цілому для країни.

Про це повідомила в інтерв'ю для РБК-Україна директор Інституту демографії та соціальних досліджень ім. Птухи НАН України Елла Лібанова.

На запитання чи вважає вона українців дуже політизованою нацією соціолог відповіла, що "у всякому разі, якщо не читати увесь час Facebook, то цю політизованість помітити важко".

Попри тенденцію соціальних вибухів, які трапляються в країні раз на десять років (в 2004-му та 2014-му році), Елла Лібанова зазначила, що наступний випадок можна очікувати раніше ніж у 2024.

"У мого чоловіка дуже класне формулювання української національної ідеї: "не треба нас дурити". Є нації, дуже політично активні, а є менш. Як на мене, то чим менше, тим краще. Інша справа, що коли потрібно домагатися змін, тоді складніше, але це можна зробити абсолютно цивілізованим шляхом, без потрясінь і революцій", - додала соціолог.

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