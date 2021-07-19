На скільки українці є "заполітизованими": відповідь соціолога

На запитання чи вважає вона українців дуже політизованою нацією соціолог відповіла, що "у всякому разі, якщо не читати увесь час Facebook, то цю політизованість помітити важко".

Попри тенденцію соціальних вибухів, які трапляються в країні раз на десять років (в 2004-му та 2014-му році), Елла Лібанова зазначила, що наступний випадок можна очікувати раніше ніж у 2024.

"У мого чоловіка дуже класне формулювання української національної ідеї: "не треба нас дурити". Є нації, дуже політично активні, а є менш. Як на мене, то чим менше, тим краще. Інша справа, що коли потрібно домагатися змін, тоді складніше, але це можна зробити абсолютно цивілізованим шляхом, без потрясінь і революцій", - додала соціолог.