Сколько украинцы потратят на выборы президента: названа гигантская сумма

Иллюстративное фото (yatsenyuk.org.ua)

Стало известно, какая сумма из бюджета будет потрачена на выборы президента Украины

Выборы президента Украины обойдутся жителям нашего государства минимум в 2,3 млрд грн. Именно такая сумма на выборы заложена в государственном бюджете.

Так, на первый тур предусмотрено использовать 1,5 млрд грн, а на второй тур - 848 млн грн.

При этом средства на видеотрансляцию голосования из госбюджета на президентских выборах не предусмотрены. Это связано с тем, что закупка камер для выборов прошлых годов на сумму почти 1 млрд грн, оказалась неоправданной.

Но есть одно но. ЦИК в этом году увеличил бюджет для функционирования Государственного реестра избирателей: если в 2017 году ориентировочный объем расходов был определен в размере 46,4 млн грн, то на деле он увеличился в пять раз - до 223,5 млн. Власти объясняют это тем, что в последнее время возросло число и уровень сложности кибератак на информационные государственные ресурсы. Поэтому надо усилить меры безопасности. Конечно же, это делается так же из кармана избирателей.

Иллюстративное фото (УНИАН)

Добавим, что именно украинцы, которые платят налоги в бюджет, содержат весь государственный аппарат и, в данном случае, по сути, финансируют выборы.

К слову, выборы президента будут финансироваться не только из бюджета, но и из денежных залогов самих кандидатов. Он составляет 2,5 млн грн.

Деньги же на агитацию, рекламу в СМИ, концерты и митинги оплачивают сами кандидаты в президенты или их спонсоры и благотворители.

Иллюстративное фото (УНИАН)

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