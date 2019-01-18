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Сколько украинцы потратят на выборы президента: названа гигантская сумма

STYLERЖизнь    18.01.2019 - 11:54
Сколько украинцы потратят на выборы президента: названа гигантская сумма
Иллюстративное фото (yatsenyuk.org.ua)

Стало известно, какая сумма из бюджета будет потрачена на выборы президента Украины

Выборы президента Украины обойдутся жителям нашего государства минимум в 2,3 млрд грн. Именно такая сумма на выборы заложена в государственном бюджете.

Так, на первый тур предусмотрено использовать 1,5 млрд грн, а на второй тур - 848 млн грн.

При этом средства на видеотрансляцию голосования из госбюджета на президентских выборах не предусмотрены. Это связано с тем, что закупка камер для выборов прошлых годов на сумму почти 1 млрд грн, оказалась неоправданной.

Но есть одно но. ЦИК в этом году увеличил бюджет для функционирования Государственного реестра избирателей: если в 2017 году ориентировочный объем расходов был определен в размере 46,4 млн грн, то на деле он увеличился в пять раз - до 223,5 млн. Власти объясняют это тем, что в последнее время возросло число и уровень сложности кибератак на информационные государственные ресурсы. Поэтому надо усилить меры безопасности. Конечно же, это делается так же из кармана избирателей.

Сколько украинцы потратят на выборы президента: названа гигантская сумма

Иллюстративное фото (УНИАН)

Добавим, что именно украинцы, которые платят налоги в бюджет, содержат весь государственный аппарат и, в данном случае, по сути, финансируют выборы.

К слову, выборы президента будут финансироваться не только из бюджета, но и из денежных залогов самих кандидатов. Он составляет 2,5 млн грн.

Деньги же на агитацию, рекламу в СМИ, концерты и митинги оплачивают сами кандидаты в президенты или их спонсоры и благотворители.

Сколько украинцы потратят на выборы президента: названа гигантская сумма

Иллюстративное фото (УНИАН)

Ранее мы подготовили инструкцию, которая поможет вам сделать волеизъявление на президентских выборах в том населенном пункте, где вы проживаете. Без местной прописки.

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