Скільки українців втратили роботу з початку війни: дані опитування

У липні 2022 року в Україні сповільнилася динаміка показників повернення на робочі місця, яка спостерігалася останні три місяці. Сьогодні серед тих, хто мав роботу до війни, працюють 59%: повноцінно - 34%, віддалено або частково - 19%, знайшли нову роботу - 6%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування Соціологічної групи " Рейтинг ".

Натомість зросла кількість тих, хто роботу все ж таки втратив (з 35% у червні до 39% у липні).

Серед тих, хто втратив роботу за час війни, лише третина активно її зараз шукає. Ще 23% думають над цим, і 41% - займають вичікувальну позицію.

Половина працюючих зазнали зниження зарплати від 10% і більше. У 43% зарплата не змінилась, в 9% - зросла. Найбільше тих, хто відчув зниження доходів серед тих, хто працює зараз віддалено або частково та підприємців. Тоді як серед державних службовців відносна більшість зберегла попередню зарплатню.