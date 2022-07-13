Сколько в Украине осталось зерна и хватит ли мощностей в случае открытия портов: прогноз эксперта

Насущный вопрос

"Вопрос открытия портов пока трудно переоценить. От его успеха зависит не только судьба прошлогоднего и нынешнего урожая, а и перспективы урожая будущего года. Уже приближается посевная кампания озимых, а ее финансирование лежит на плечах производителя", - сказала она.

Как отметила Малышко, производитель не может финансировать эту посевную, потому что его активы в товаре, а продать это зерно не может. "Спрос очень ограничен. Зерно сейчас примерно на 15-20% дешевле прошлогоднего на внутреннем рынке. Недополучение финансов, рост цен на хранение и транспортировку негативно отражается на финансовом положении сельхозпроизводителя, и соответственно на перспективах следующего сезона", - добавила эксперт.

Объемы для первоочередного экспорта

Что касается физических объемов, то нереализованные экспортные остатки по оценкам "УкрАгроКонсалт" составляют около 15 млн тонн. "Это тот груз, который необходимо вывезти в первую очередь. Кроме этого нужно также реализовать товары масличного рынка. Не столько сами семена масличных, сколько продукты переработки, в частности шрот", - сказала Малышко.

По ее словам, в довоенное время Украина отгружала до 7 млн тонн зерна в пиковый период. "То есть мощностей портов хватило бы, чтобы отгрузить имеющиеся остатки прошлого урожая буквально за два месяца", - отметила она и добавила, что сейчас времени понадобится больше.

Малышко подчеркнула, что следует учитывать те повреждения, что получили терминалы в результате российской агрессии. Кроме того, около трети этого зерна отгружалось через порты Николаевской области, ближайшие перспективы открытия которых сейчас вызывают некоторые сомнения.

"Поэтому сроки отгрузок будут зависят от того, какими именно будут договоренности по разблокированию портов, какие порты будут открыты и как будут двигаться корабли", - добавила эксперт компании "УкрАгроКонсалт".