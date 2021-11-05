UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Сколько Украина должна вернуть долгов до конца года: данные Минфина

Автор: Александр Белоус

Министерство финансов Украины обнародовало график помесячных платежей по государственному долгу по действующим договорам по состоянию на 1 ноября 2021 года. До конца года необходимо выплатить 85,47 млрд гривен, в т.ч. по внутреннему долгу - 75,40 млрд гривен, по внешнему - 10,07 млрд гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Минфина.

По данным Минфина, самые большие выплаты предстоят в ноябре - 48,41 млрд гривен, в т.ч. по внутреннему долгу - 41,14 млрд гривен, по внешнему - 7,27 млрд гривен.

В декабре власти Украины должны вернуть кредиторам - 37,06 млрд гривен, в т.ч. по внутреннему долгу - 34,27 млрд гривен, по внешнему - 2,79 млрд гривен.

Всего за 2021 год выплаты по госдолгу составят 593,89 млрд гривен.

Напомним, по данным НБУ, в четвертом квартале 2021 года правительство, центральный банк, предприятия и банки должны выплатить 5,529 млрд долларов долга.

Согласно плану, правительство, центральный банк, предприятия и банки за 2022 год должны выплатить 15,453 млрд долларов, в т.ч. в первом квартале - 4,393 млрд долларов, в четвертом квартале - 4,789 млрд долларов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Госдолг