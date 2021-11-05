Сколько Украина должна вернуть долгов до конца года: данные Минфина

Фото: Украинские власти за год вернут почти 600 млрд гривен долгов (bank.gov.ua)

Министерство финансов Украины обнародовало график помесячных платежей по государственному долгу по действующим договорам по состоянию на 1 ноября 2021 года. До конца года необходимо выплатить 85,47 млрд гривен, в т.ч. по внутреннему долгу - 75,40 млрд гривен, по внешнему - 10,07 млрд гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Минфина.

По данным Минфина, самые большие выплаты предстоят в ноябре - 48,41 млрд гривен, в т.ч. по внутреннему долгу - 41,14 млрд гривен, по внешнему - 7,27 млрд гривен. В декабре власти Украины должны вернуть кредиторам - 37,06 млрд гривен, в т.ч. по внутреннему долгу - 34,27 млрд гривен, по внешнему - 2,79 млрд гривен. Всего за 2021 год выплаты по госдолгу составят 593,89 млрд гривен.