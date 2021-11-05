Скільки Україна повинна повернути боргів до кінця року: дані Мінфіну

Фото: українська влада за рік повернуть майже 600 млрд гривень боргів (bank.gov.ua)

Міністерство фінансів України оприлюднило графік помісячних платежів за державним боргом за діючими договорами станом на 1 листопада 2021 року. До кінця року необхідно виплатити 85,47 млрд гривень, у т.ч. за внутрішнім боргом - 75,40 млрд гривень, за зовнішнім - 10,07 млрд гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Мінфіну.

За даними Мінфіну, найбільші виплати мають відбутися в листопаді - 48,41 млрд гривень, у т.ч. за внутрішнім боргом - 41,14 млрд гривень, за зовнішнім - 7,27 млрд гривень. У грудні влада України повинна повернути кредиторам - 37,06 млрд гривень, у т.ч. за внутрішнім боргом - 34,27 млрд гривень, за зовнішнім - 2,79 млрд гривень. Всього за 2021 рік виплати за держборгом складуть 593,89 млрд гривень.