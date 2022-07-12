Сколько торговых судов прошло к портам на Дунае: ответ Мининфраструктуры

"За последние четверо суток уже 16 судов прошли через устье Быстрое. Планируем сохранять такой темп. Возобновление судоходства по этому каналу является важным шагом, который также позволит разгрузить рейд канала Сулина и ускорить экспорт зерновых", - рассказал Васьков.

По его словам, сейчас Украина ведет переговоры с Румынией и Еврокомиссией относительно увеличения прохождений через Сулинский канал.

Стоит заметить, что доступ к украинским портам на Дунае через устье Быстрое появился после того, как ВСУ освободили остров Змеиный от оккупантов.