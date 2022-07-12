UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Сколько торговых судов прошло к портам на Дунае: ответ Мининфраструктуры

Фото: торговые суда начали прибывать в украинские порты на Дунае (facebook.com/navy.mil.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

К дунайским портам Украины через устье Быстрое уже прошли 16 торговых судов. Еще около 90 ждут на рейде Сулинского канала.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя министра инфраструктуры Украины Юрия Васькова.

"За последние четверо суток уже 16 судов прошли через устье Быстрое. Планируем сохранять такой темп. Возобновление судоходства по этому каналу является важным шагом, который также позволит разгрузить рейд канала Сулина и ускорить экспорт зерновых", - рассказал Васьков.

По его словам, сейчас Украина ведет переговоры с Румынией и Еврокомиссией относительно увеличения прохождений через Сулинский канал.

Стоит заметить, что доступ к украинским портам на Дунае через устье Быстрое появился после того, как ВСУ освободили остров Змеиный от оккупантов.

Напомним, ранее стало известно, что военно-морские силы ВС Украины присоединились к организации перевозок гражданскими судами агропродукции через устье Быстрое судового хода реки Дунай-Черное море.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДунайВойна России против Украины