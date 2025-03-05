Сколько стоят доллар и евро: обменники выставили новые курсы валют

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 4 марта средний курс продажи доллара в Украине упал на 5 копеек до 41,75 гривен, курс евро вырос на 30 копеек до 44,20 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 41,25 гривен, евро по 43,50 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,42-41,46 грн/доллар (покупка-продажа) -падение на 9 копек по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Доллар подешевел после резкого роста накануне.

Официальный курс на 5 марта 2025 года установлен на таком уровне: 41,5782 гривен за 1 доллар (-0,0129 грн).

Официальный курс евро составит 43,8775 гривен за 1 евро (+0,3358 грн).

Курс евро/доллар

Курс доллара 5 марта упал до трехмесячного минимума к корзине мировых валют. Доллар падает на фоне потрясений на рынках из-за торговой войны, начатой Дональдом Трампом.

Инвесторы продают доллар, поскольку их все больше беспокоят перспективы роста крупнейшей экономики мира, которая уже демонстрирует признаки замедления.

Евро вырос до трехмесячного максимума 1,0639 доллара, получив поддержку от новостей о том, что партии, надеющиеся сформировать следующее правительство Германии, договорились создать инфраструктурный фонд в размере 500 млрд евро и пересмотреть правила заимствований в рамках кардинального сдвига расходов с целью реорганизации армии и оживления экономического роста.