Сколько стоит сейчас построить дом в Украине

Собственный дом – это преимущество и возможность насладиться тишиной, исключая надоедливых соседей. Если удастся найти живописный уголок, дополнительно можно получить из окон красивый вид на город или лес. Но перед началом строительства люди хотят знать, сколько придется потратить на строительство, какие условия нужно соблюдать и какие технологии использовать.

Общая стоимость всего строительства включает разные показатели:

вид и характеристики участка;

строительные материалы;

особенности отделки;

дополнительное оформление территории;

площадь дома и многое другое.

Также строительство разделяется на соответствующие этапы, когда каждый из них имеет определенные характеристики и стоимость.

Этапы строительства

Всё начинается с подбора оптимального участка. Найти идеальные проекты одноэтажных домов можно на сайте компании DOM4M, где разработаны предложения на разный бюджет и под разные площади домов. Окончательная стоимость постройки дома включает следующие этапы.

Обустройство фундамента . Эти работы должны проводиться качественно и эффективно. Приблизительная стоимость фундамента для среднего дома – около 10 тыс. долларов. Цена может увеличиваться, если есть какие-нибудь геологические особенности. Строительство «коробки» дома . Перекрытие, стены, полы и крыша – это «коробка». В среднем выходит от 250 до 350 долларов за квадратный метр. Если добавить работы по внешней черновой отделке, то к стоимости квадрата можно добавить около 100 долларов. Внутренняя отделка . Стоимость индивидуальная и зависит от качества и дороговизны используемых материалов. Предварительно разрабатывается проект дизайна интерьера, после чего дизайнер назовет приблизительную цену всех работ.

Окончательная стоимость зависит от множества индивидуальных факторов и запросов клиентов. Если продумать каждый элемент строительства и подбирать подходящие материалы, удастся существенно сэкономить и в результате построить комфортный дом с минимальным набором многочисленных дополнений, которые не всегда считаются выгодными и рациональными.

Желательно находить подрядчиков, которые выполнят работы в комплексе. Поиск специалистов под каждый этап работ – это не всегда выгодно и комфортно. К тому же могут возникнуть задержки, после чего строительство станет настоящей проблемой для заказчика.