Сколько стоит генеральная уборка квартиры в Киеве?

Все больше украинцев отказываются убирать в своих квартирах и прибегают к услугам клининговых компаний. Клинеры приходят раз в неделю для базовой уборки или раз в квартал, чтобы сделать генеральную, быстро наводят идеальную чистоту в жилище.

Клининговые услуги, как такси, перестали быть роскошью – это средство поддержания порядка в доме без лишних усилий.

5 причин заказать клининговые услуги

В чем причина роста популярности клининговых услуг? Можно назвать даже пять ключевых факторов, которые ее определяют:

Экономия сил. Уборка – это серьезная физическая нагрузка. Не секрет, что мойка окон по энергозатратности выше, чем интенсивное занятие фитнесом. Если вы всю неделю работаете, устаете, что тратить остатки своей энергии на домашние дела не очень хочется; Доступная цена. Стоимость услуг профессиональных клинеров сегодня демократична, на этом вопросе остановимся подробнее чуть позже. Высокое качество. Клининговые фирмы используют специальную технику, профессиональные моющие средства. Это позволяет не только создать визуальную иллюзию чистота, но и очистить поверхности от микроорганизмов, мельчайших частиц пыли и грязи. Это обеспечит безопасные санитарные условия в вашем доме. Возможность сконцентрироваться на действительно важных делах. Скорость. Как бы вы не старались, профессиональные клинеры выполнят все работы по уборке квартиры в разы быстрее. У них – опыт, знания, лайфхаки, специальная техника и средства. Процесс займет гораздо меньше времени, и вся семья сможет скорее вернуться в своим привычным делам. Профессиональная уборка квартиры – это рациональное и правильное решение. И вы точно можете себе ее позволить – давайте посчитаем, сколько стоят клининговые услуги для вас.

Как рассчитывается стоимость уборки квартиры?

Цена уборки квартиры зависит от нескольких факторов:

типа уборки (регулярная, базовая, генеральная, послестроительная). Тип определяет комплекс задач, выполняемых клинерами;

площади помещения. В зависимости от типа уборки, применяется тариф за 1 квадратный метр.;

необходимости использования специальной техники;

количества мебели в квартире.

Например, генеральная уборка в достаточно ухоженной квартире в стиле минимализма, в которой немного мебели, стоит 55 гривен за квадратный метр. Ваша квартира – это 50 квадратных метров, то есть клининг обойдется в 2750 гривен. Генеральная уборка делается раз в 3-6 месяцев, то есть это не самые большие расходы.

Обратите внимание что у компаний существует минимальный заказ, в среднем это 1000-1200 грн..

Так же на стоимость влияет наличие дополнительных услуг, таких как мойка окон, стирка, химчистка ковров и диванов.

К примеру, если этой же компанией проводится генеральная уборка, то химчистка как правило обойдётся вам дешевле.

Что влияет на цену уборки квартиры?

Кроме того, на стоимость клининговых услуг влияет степень загрязнения.

Если квартира в запущенном состоянии, на поверхностях много трудновыводимых пятен, генеральная уборка не проводилась длительное время, естественно, что придется заплатить больше.

Если нужно сделать уборку быстро, сроки поджимают, на объект фирма может отправить больше персонала – например, вместо двух человек четверых. Это тоже повлияет на цену уборки.

Дополнительные услуги оплачиваются отдельно. Они включают:

мойку окон;

мытье и размораживание холодильника;

мытье посуды;

стирку и глажку белья;

уход за цветами.

Стоимость дополнительных услуг оплачивается обычно по почасовому тарифу – например, мойка посуды 160 гривен за час, мойка стен – 250 гривен.

Если работа заняла всего 15 минут (было немного грязной посуды), но за это нужно заплатить всего 40 гривен.

Отдельные услуги – например, мойка окон, уборка балкона/лоджии, оплачиваются по объему работ.