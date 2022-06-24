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Сколько погибло детей в Украине за четыре месяца войны: официальные данные

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Украина, Пятница 24 июня 2022 08:52
Сколько погибло детей в Украине за четыре месяца войны: официальные данные Фото: из-за войны в Украине погибли уже 338 детей (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

От начала полномасштабного российского вторжения, которое длится уже четыре месяца, в Украине пострадали более 948 детей. Из них 338 погибли и более 610 ранены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.

В ведомстве отмечают, что эти цифры не окончательные, поскольку продолжается работа по их установке в местах ведения активных боевых действий на временно оккупированных и освобожденных территориях.

По данным Офиса генпрокурора, больше всего пострадало детей в:

  • Донецкой области - 335,
  • Харьковской - 177,
  • Киевской - 116,
  • Черниговской - 68,
  • Луганской - 55,
  • Херсонской - 52,
  • Николаевской - 48,
  • Запорожской - 31,
  • Сумской - 17.

В частности, 23 июня в результате взрыва фосфорной бомбы в Сумском районе 13-летний мальчик получил ожог ног фосфорным веществом.

Также вчера из-за обстрелов россиянами Чугуева Харьковской области и разрушения жилых домов травмированы двое детей 9 и 6 лет, а артиллерийского обстрела в Лисичанске ранен один ребенок.

Вместе с тем стало известно о гибели еще 5 и ранении 5 детей из-за обстрелов оккупантами Волновахского района Донецкой области.

Кроме того, из-за обстрелов войсками РФ жилых домов с марта по май в Мариуполе погибли 9 детей и 8 получили ранения различной степени тяжести.

Напомним, власти в Чугуеве призвали эвакуировать детей из города. поскольку россияне значительно усилили обстрелы.

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