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Сколько оккупантов сосредоточено в Херсонской области: ответ Арестовича

Фото: Алексей Арестович, советник главы ОП (24tv.ua)
Автор: Иван Носальский

Военное командование РФ сосредоточило в Херсонской области до 15 тысяч российских солдат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника главы ОП Алексея Арестовича в эфире "Фейгин Live".

"Там где-то 15 БТГ топчется, это прореженные уже БТГ. Если умножать, то это 12-15 тысяч войск. Это все, что там есть", - отметил он.

По словам Арестовича, оккупанты сдадутся еще до начала наступления ВСУ, поскольку украинцы уже атакуют их склады с боеприпасами и командные пункты в Херсонской области при помощи HIMARS и артиллерии. При этом россиянам не помогут минные поля.

"Они, конечно, заминировали подходы, но найдется "болт с левой резьбой". В современной войне работает не количество заграждений, а воля к победе. Когда они разбегутся или не будут оказывать сопротивления, минные поля мы как-нибудь пройдем", - подчеркнул он.

Напомним, ранее в оперативном командовании "Юг" заявили, что Вооруженные силы Украины продолжают продвигаться на Херсонском направлении уверенными шагами.

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Вооруженные силы УкраиныХерсонская областьАлексей Арестович