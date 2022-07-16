Сколько оккупантов сосредоточено в Херсонской области: ответ Арестовича

"Там где-то 15 БТГ топчется, это прореженные уже БТГ. Если умножать, то это 12-15 тысяч войск. Это все, что там есть", - отметил он.

По словам Арестовича, оккупанты сдадутся еще до начала наступления ВСУ, поскольку украинцы уже атакуют их склады с боеприпасами и командные пункты в Херсонской области при помощи HIMARS и артиллерии. При этом россиянам не помогут минные поля.

"Они, конечно, заминировали подходы, но найдется "болт с левой резьбой". В современной войне работает не количество заграждений, а воля к победе. Когда они разбегутся или не будут оказывать сопротивления, минные поля мы как-нибудь пройдем", - подчеркнул он.