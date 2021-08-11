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Во сколько обойдется строительство президентского университета: Кабмин утвердил сумму

Автор: Анастасия Рокитна

Правительство Украины утвердило сумму на строительство президентского университета. Строительство обойдется в 70 млн гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на трансляцию заседания правительства.

На проектные и строительно-монтажные работы для "Президентского университета" в 2021 году потратят 70 010,0 тысяч грн. Соответствующее распоряжение было утверждено правительством.

Ранее Кабинет министров Украины одобрил реализацию проекта "Президентского университета". Концепция предполагает применение методики обучения по принципу "30% теории и 70% практики".

Напомним, что в Украине планируют создать президентский университет. Учебный год в нем стартует 1 октября 2023.

Добавим, что поступить в университет смогут абитуриенты, которые сдали внешнее независимое оценивание (ВНО). Далее выбирать самых талантливых.

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Владимир ЗеленскийКабинет Министров Украины