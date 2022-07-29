Сколько будут стоить газ и нефть в 2022 году: прогноз НБУ

"Ожидается, что, несмотря на корректировку, они будут оставаться близкими к текущим уровням до конца 2022 года. В следующем году цены на зерновые медленно будут снижаться при условии, что Украина полноценно возобновит участие на рынке пшеницы и кукурузы", - говорится в отчете.

По прогнозу НБУ, высокая себестоимость выращивания зерновых из-за дорогого топлива и удобрения будет оставаться сдерживающим фактором.

Согласно прогнозу, цены на пшеницу в 2022 году составят 393,3 долларов за тонну, в 2023 году - 310,3 долларов за тонну, в 2024 году - 272,6 долларов за тонну.

Цены на кукурузу в 2022 году составят 321,1 долларов за тонну, в 2023 году - 259,9 долларов за тонну, в 2024 году - 229,2 долларов за тонну.