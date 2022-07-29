UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Сколько будут стоить газ и нефть в 2022 году: прогноз НБУ

Фото: цены на зерно в 2022 году будут оставаться стабильными и упадут в 2023 году (GettyImages)
Автор: Александр Белоус

Российская агрессия существенно повлияла на рынки зерновых из-за ограничения экспортных возможностей и площадей посевов в Украине. В результате мировые цены на пшеницу и кукурузу взлетели до рекордных уровней и несколько скорректировались лишь с началом сбора нового урожая в странах Северного полушария.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Инфляционный отчет" Национального банка Украины (июль 2022 года).

"Ожидается, что, несмотря на корректировку, они будут оставаться близкими к текущим уровням до конца 2022 года. В следующем году цены на зерновые медленно будут снижаться при условии, что Украина полноценно возобновит участие на рынке пшеницы и кукурузы", - говорится в отчете.

По прогнозу НБУ, высокая себестоимость выращивания зерновых из-за дорогого топлива и удобрения будет оставаться сдерживающим фактором.

Согласно прогнозу, цены на пшеницу в 2022 году составят 393,3 долларов за тонну, в 2023 году - 310,3 долларов за тонну, в 2024 году - 272,6 долларов за тонну.

Цены на кукурузу в 2022 году составят 321,1 долларов за тонну, в 2023 году - 259,9 долларов за тонну, в 2024 году - 229,2 долларов за тонну.

Напомним, НБУ повысил прогноз цен на природный газ на хабе ТТF в Нидерландах в 2022 году с 856 до 1314,5 долларов за 1 тысячу кубометров. Кроме того, НБУ повысил прогноз средней цены нефти марки Brent в 2022 году с 74 до 104,9 долларов за баррель.

Читайте РБК-Украина в Google News
Национальный банк Украины