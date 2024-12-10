Skoda скоротить модельну лінійку Octavia: подробиці

PHEV-гібрид використовував 1,4-літровий бензиновий двигун з турбонаддувом і електромотор потужністю 114 к.с. для сумарної потужності системи 242 к.с. Інтегрована у систему акумуляторна батарея ємністю 13 кВт*год забезпечувала машині пробіг у 60 км лише на електриці.

Коментуючи можливість продовження випуску плагін-гібридів, у Skoda відповіли, що наразі у компанії немає планів пропонувати Octavia vRS у варіанті плагін-гібрида.

Оновлена ​​Octavia vRS тепер живиться виключно від 2,0-літрового бензинового двигуна з турбонаддувом. Модернізований силовий агрегат отримав збільшену на 20 к.с. потужність завдяки іншим паливним форсункам. Таким чином, оновлена Skoda Octavia vRS розвиває 262 к.с. потужності та близько 400 Нм максимального крутного моменту.