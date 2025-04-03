Skoda показала спортивний електричний кросовер Elroq: розкриті подробиці новинки

Фактично, це технічний аналог моделей Volkswagen ID.4 GTX або Audi Q4 55 e-tron quattro. Розгін з місця до "сотні" у авто займає 5,4 с, але максимальна швидкість обмежена на позначці 180 км/год. Elroq RS має тягову батарею ємністю 84 кВт*год. Порівняно з більш простими версіями потужність заряджання постійним струмом підвищена зі 175 до 185 кВт, бортова зарядка змінного струму розрахована на 11 кВт. Паспортний запас ходу – 550 км за циклом WLTP.

Є у RS-версії зміни й у ходовій частині. Це єдиний Elroq, якому дісталися адаптивні амортизатори DCC із кількома режимами роботи. А спереду встановлені потужніші гальма з двопоршневими механізмами. На вибір запропоновані оригінальні колеса діаметром 20 чи 21 дюйм.

RS-версія має не так багато візуальних відмінностей від базової моделі: це чорний декор, вставки в передньому бампері, збільшений спойлер на п'ятих дверях, матричні фари і підсвічування розташованої між ними заглушки.

У салоні – фірмовий зелений декор, чорне оздоблення та замшеве покриття передньої панелі. Нові передні сидіння – з розвиненою бічною підтримкою, інтегрованими підголовниками та комбінованою оббивкою. Також на авто встановлено "спортивне" кермо. На європейському ринку кросовер Skoda Elroq RS з'явиться у другому півріччі.