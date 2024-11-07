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Skoda офіційно представила доступний кросовер Kylaq: названі ціни та характеристики

Четвер 07 листопада 2024 16:49
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Skoda офіційно представила доступний кросовер Kylaq: названі ціни та характеристики Фото: Skoda офіційно представила доступний кросовер Kylaq (skoda-storyboard.com)
Автор: Константин Широкун

Чеський автовиробник офіційно представив новий бюджетний кросовер Skoda Kylaq. Це вже третя модель, розроблена для ринку Індії, після Kushaq та Slavia. Ціни на авто стартують з 10 тисяч доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу бренду.

В основі кросовера лежить платформа MQB-A0-IN, створена в Індії для машин завдовжки менше чотирьох метрів. Довжина авто становить 3995 мм, а ширина і висота дорівнюють 1783 і 1619 мм відповідно. Колісна база – 2566 мм. Назва Kylaq, обрана шляхом голосування, перекладається з санскриту як "кристал".

Skoda офіційно представила доступний кросовер Kylaq: названі ціни та характеристики

У Kylaq світлодіодні фари, 10,1-дюймовий дисплей мультимедійної системи та восьмидюймова цифрова панель приладів. Також в залежності від версії заявлено відсік для бездротової зарядки, сидіння з вентиляцією для водія та переднього пасажира, люк та круїз-контроль. Багажний відсік розрахований на 446 літрів вантажу.

Особливо пишається Skoda набором із 25 систем активної та пасивної безпеки, які є вже "в базі". До списку входять, наприклад, система контролю стійкості та електрична імітація блокування міжколісного диференціала XDS+.

Skoda офіційно представила доступний кросовер Kylaq: названі ціни та характеристики

Автомобіль приводиться у рух 1,0- літровим бензиновим мотором TSI потужністю 115 кінських сил. Він агрегатується шестиступінчастою механічною коробкою передач, або "автоматом", а привід у Kylaq виключно передній. Максимальна швидкість авто дорівнює 188 км/год. Найбільш динамічний варіант – з "механікою", він набирає першу "сотню" за 10,5 секунди.

Skoda офіційно представила доступний кросовер Kylaq: названі ціни та характеристики

На індійський ринок Kylaq випустять на початку 2025 року. Там він буде третім і найменшим кросовером у лінійці Skoda крім Kodiaq та Kushaq.

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