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Skoda официально представила доступный кроссовер Kylaq: названы цены и характеристики

Четверг 07 ноября 2024 16:49
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Skoda официально представила доступный кроссовер Kylaq: названы цены и характеристики Фото: Skoda официально представила доступный кроссовер Kylaq (skoda-storyboard.com)
Автор: Константин Широкун

Чешский автопроизводитель официально представил новый бюджетный кроссовер Skoda Kylaq. Это уже третья модель, разработанная для рынка Индии после Kushaq и Slavia. Цены на авто стартуют с 10 тысяч долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу бренда.

В основе кроссовера лежит платформа MQB-A0-IN, созданная в Индии для машин длиной менее четырех метров. Длина авто составляет 3995 мм, а ширина и высота равны 1783 и 1619 мм соответственно. Колесная база – 2566 мм. Название Kylaq, выбранное путем голосования, переводится с санскрита как "кристалл".

Skoda официально представила доступный кроссовер Kylaq: названы цены и характеристики

У Kylaq светодиодные фары, 10,1-дюймовый дисплей мультимедийной системы и восьмидюймовая цифровая приборная панель. Также в зависимости от версии заявлен отсек для беспроводной зарядки, сиденья с вентиляцией для водителя и переднего пассажира, люк и круиз-контроль. Багажный отсек рассчитан на 446 литров груза.

Особенно гордится Skoda набором из 25 систем активной и пассивной безопасности, которые уже "в базе". В список входят, например, система контроля устойчивости и электрическая имитация блокировки межколесного дифференциала XDS+.

Skoda официально представила доступный кроссовер Kylaq: названы цены и характеристики

Автомобиль приводится в движение 1,0-литровым бензиновым мотором TSI мощностью 115 лошадиных сил. Он агрегатируется шестиступенчатой механической коробкой передач, или "автоматом", а привод у Kylaq – исключительно передний. Максимальная скорость авто равна 188 км/ч. Наиболее динамичный вариант – с "механикой", он набирает первую "сотню" за 10,5 секунды.

Skoda официально представила доступный кроссовер Kylaq: названы цены и характеристики

На индийский рынок Kylaq будет выпущен в начале 2025 года. Там он будет третьим и самым маленьким кроссовером в линейке Skoda кроме Kodiaq и Kushaq.

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