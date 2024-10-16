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Skoda готує новий кросовер Kylaq за 10 тисяч доларів: опубліковані перші фото

Фото: Skoda готує новий кросовер Kylaq за 10 тисяч доларів (skoda-storyboard.com)
Автор: Константин Широкун

У модельному ряду компанії Skoda незабаром з'явиться найменший кросовер під назвою Kylaq. Він розроблений спеціально для ринку Індії, і на санскриті його назва означає "кристал": він був обраний ще влітку з десяти запропонованих варіантів шляхом публічного голосування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Skoda.

Поки що Kylaq показаний у фірмовому камуфляжі, але деякі подробиці вже відомі. Автомобіль довжиною 3995 мм побудований на тій же платформі MQB-A0-IN, що й більший кросовер Skoda Kushaq, що випускається в Індії з 2021 року. Але колісна база зменшена з 2651 до 2566 мм.

Kylaq стане першою моделлю з ДВЗ, зробленою в новому фірмовому стилі Modern Solid з двоповерховою передньою оптикою: поки єдиним носієм такого дизайну залишається електромобіль Skoda Elroq. Інтер'єр ще не показаний, але відомо, що вже в "базі" кросовер матиме шість подушок безпеки і ESP, а серед опцій заявлені електропривод та вентиляція передніх сидінь.

На кросовери Skoda Kylaq встановлюватимуть трициліндрові турбомотори 1.0 TSI (115 к.с., 178 Нм), привід тільки передній. Коробки передач - "механіка" або традиційний шестиступінчастий "автомат" з гідротрансформатором. Повноцінна прем'єра відбудеться 6 листопада, а старт продажу намічено на березень наступного року.

Очікується, що базовий Kylaq коштуватиме близько 850 тисяч рупій (10 тисяч доларів), тоді як за Kushaq на місцевому ринку просять від 1,09 млн рупій (13 тисяч доларів).

 

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