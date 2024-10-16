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Skoda готує новий кросовер Kylaq за 10 тисяч доларів: опубліковані перші фото

Середа 16 жовтня 2024 15:31
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Skoda готує новий кросовер Kylaq за 10 тисяч доларів: опубліковані перші фото Фото: Skoda готує новий кросовер Kylaq за 10 тисяч доларів (skoda-storyboard.com)
Автор: Константин Широкун

У модельному ряду компанії Skoda незабаром з'явиться найменший кросовер під назвою Kylaq. Він розроблений спеціально для ринку Індії, і на санскриті його назва означає "кристал": він був обраний ще влітку з десяти запропонованих варіантів шляхом публічного голосування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Skoda.

Поки що Kylaq показаний у фірмовому камуфляжі, але деякі подробиці вже відомі. Автомобіль довжиною 3995 мм побудований на тій же платформі MQB-A0-IN, що й більший кросовер Skoda Kushaq, що випускається в Індії з 2021 року. Але колісна база зменшена з 2651 до 2566 мм.

Skoda готує новий кросовер Kylaq за 10 тисяч доларів: опубліковані перші фото

Kylaq стане першою моделлю з ДВЗ, зробленою в новому фірмовому стилі Modern Solid з двоповерховою передньою оптикою: поки єдиним носієм такого дизайну залишається електромобіль Skoda Elroq. Інтер'єр ще не показаний, але відомо, що вже в "базі" кросовер матиме шість подушок безпеки і ESP, а серед опцій заявлені електропривод та вентиляція передніх сидінь.

На кросовери Skoda Kylaq встановлюватимуть трициліндрові турбомотори 1.0 TSI (115 к.с., 178 Нм), привід тільки передній. Коробки передач - "механіка" або традиційний шестиступінчастий "автомат" з гідротрансформатором. Повноцінна прем'єра відбудеться 6 листопада, а старт продажу намічено на березень наступного року.

Skoda готує новий кросовер Kylaq за 10 тисяч доларів: опубліковані перші фото

Очікується, що базовий Kylaq коштуватиме близько 850 тисяч рупій (10 тисяч доларів), тоді як за Kushaq на місцевому ринку просять від 1,09 млн рупій (13 тисяч доларів).

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