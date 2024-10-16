Skoda готовит новый кроссовер Kylaq за 10 тысяч долларов: опубликованы первые фото

В модельном ряду компании Skoda вскоре появится самый маленький кроссовер под названием Kylaq. Он разработан специально для рынка Индии, и на санскрите его название означает "кристалл": он был избран еще летом из десяти предложенных вариантов путем публичного голосования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Skoda .

Пока что Kylaq показан в фирменном камуфляже, но некоторые подробности уже известны. Автомобиль длиной 3995 мм построен на той же платформе MQB-A0-IN, что и более крупный кроссовер Skoda Kushaq, выпускаемый в Индии с 2021 года. Но колесная база уменьшена с 2651 до 2566 мм.

Kylaq станет первой моделью из ДВС, сделанной в новом фирменном стиле Modern Solid с двухэтажной передней оптикой: пока единственным носителем такого дизайна остается электромобиль Skoda Elroq. Интерьер еще не показан, но известно, что уже в "базе" кроссовер будет иметь шесть подушек безопасности и ESP, а среди опций заявлен электропривод и вентиляция передних сидений.

На кроссоверы Skoda Kylaq будут устанавливаться трехцилиндровые турбомоторы 1.0 TSI (115 л.с., 178 Нм), привод только передний. Коробки передач – "механика" или традиционный шестиступенчатый "автомат" с гидротрансформатором. Полноценная премьера состоится 6 ноября, а старт продаж намечен на март следующего года.

Ожидается, что базовый Kylaq будет стоить около 850 тысяч рупий (10 тысяч долларов), тогда как Kushaq на местном рынке просят от 1,09 млн рупий (13 тысяч долларов).