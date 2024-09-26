Skoda готує доступний електричний кросовер Elroq: технічні подробиці та перші фото

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Відомо, що новинку покажуть вже 1 жовтня 2024 року у самому центрі Праги. Публіці представлять медіакуб, на якому кросовер можна буде вперше розглянути крупним планом.

Зазначається, що кросовер буде оформлений згідно з новою дизайнерською мовою Skoda Modern Solid. Нові тизери демонструють передню частину Tech-Deck Face, з "пунктирною" матричною оптикою, схожі ліхтарі, що зберегли характерний для Skoda С-подібний мотив, та дизайн колісних дисків.

Відомо, що новий електричний кросовер буде збудований на платформі MEB, розробленій Volkswagen. Заявлено чотири силові установки з одним і двома двигунами потужністю від 170 до 299 кінських сил. Базовий електромобіль отримає батарею ємністю 52 кВт*год у поєднанні зі 170-сильним двигуном на задній осі. А найбільший акумулятор, ємність якого не називається, забезпечить автомобілю до 560 кілометрів без підзарядки.

Нагадаємо,що тизерна кампанія Elroq розпочалася ще у травні цього року. Пізніше Skoda опублікувала знімки, показала ескізи салону та екстер'єру. Elroq, до дебюту якого Skoda так ретельно підігріває публіку, стане першою із шести нових моделей, випуск яких запланований на найближчі роки.