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Skoda готовит доступный электрический кроссовер Elroq: технические подробности и первые фото

Четверг 26 сентября 2024 10:38
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Skoda готовит доступный электрический кроссовер Elroq: технические подробности и первые фото Фото: Skoda готовит доступный электрический кроссовер Elroq (skoda-storyboard.com)
Автор: Константин Широкун

Компания Skoda готовит новый недорогой кроссовер, до официального дебюта осталось меньше недели. Вместе с официальным анонсом чешский автопроизводитель опубликовал свежие изображения новинки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Известно, что новинка будет показана уже 1 октября 2024 года в самом центре Праги. Публике представят медиакуб, на котором кроссовер можно будет впервые рассмотреть крупным планом.

Отмечается, что кроссовер будет оформлен согласно новому дизайнерскому языку Skoda Modern Solid. Новые тизеры демонстрируют переднюю часть Tech-Deck Face, с "пунктирной" матричной оптикой, похожие фонари, сохранившие характерный для Skoda С-образный мотив и дизайн колесных дисков.

Известно, что новый электрический кроссовер будет выстроен на платформе MEB, разработанной Volkswagen. Заявлено четыре силовых установки с одним и двумя двигателями мощностью от 170 до 299 лошадиных сил. Базовый электромобиль получит батарею емкостью 52 кВт*ч в сочетании со 170-сильным двигателем на задней оси. А самый большой аккумулятор, емкость которого не называется, обеспечит автомобилю до 560 километров без подзарядки.

Напомним, что тизерная кампания Elroq началась еще в мае этого года. Позже Skoda опубликовала снимки, показала эскизы салона и экстерьера. Elroq, к дебюту которого Skoda так усердно подогревает публику, станет первой из шести новых моделей, выпуск которых запланирован на ближайшие годы.

Skoda готовит доступный электрический кроссовер Elroq: технические подробности и первые фото

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