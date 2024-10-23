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Skoda Fabia отримала заряджену версію на честь ралі: названо ціни та характеристики

Середа 23 жовтня 2024 11:24
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Skoda Fabia отримала заряджену версію на честь ралі: названо ціни та характеристики Фото: Skoda Fabia отримала заряджену версію на честь ралі (skoda-storyboard.com)
Автор: Константин Широкун

Іспанське представництво компанії Skoda представило спротивну спецверсію під назвою Skoda Fabia Rally2 by Cohete Suarez. Воно означає, що цей хот-хетч створений на честь гонщика Хосе Суареса, котрий двічі ставав чемпіоном в іспанській ралійній першості на автомобілі Skoda Fabia Rally2.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Skoda.

Cohete – це позивний Суареса, що по-іспанськи означає "ракета". Маленька стилізована ракета дійсно красується поруч із логотипом спецверсії на задній частині машини. Ця графіка відмінно контрастує з фірмовим кольором кузова Mamba Green. Серед інших особливостей екстер'єру – задній спойлер та 17-дюймові колеса OZ Racing Superturismo WRC, що взуті у шини Michelin Pilot Sport 5.

Skoda Fabia отримала заряджену версію на честь ралі: названо ціни та характеристики

Під капотом зберіглася "турбочетвірка" на 1,5 літра, але її доопрацювали німецька компанія ABT Sportsline. Віддача підвищена зі стандартних 150 к.с. та 250 Нм до 190 к.с. та 290 Нм. Також збережено семиступінчастий "робот" DSG з двома зчепленнями та підрульовими пелюстками. Машина також отримала спортивну підвіску із зменшеним на 15 мм дорожнім просвітом. У салоні з'явилися рельєфні крісла та інше кермо, а також пам'ятні таблички з підписом іспанського пілота.

Відомо, що буде випущено 100 таких машин, але вони призначені виключно для іспанського ринку. Ціна новинки – від 30 900 євро. Для порівняння, Skoda Fabia Monte Carlo зі 150-сильним двигуном в Іспанії коштує від 28 900 євро.

Skoda Fabia отримала заряджену версію на честь ралі: названо ціни та характеристики

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