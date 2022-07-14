UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Склады врага открыты для наших HIMARS": Генштаб рассказал о подготовке к деоккупации

Фото: Генштаб рассказал о подготовке к деоккупации украинских территорий (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Украинские бойцы продолжают активную подготовку к деоккупации территорий, которые захватили российские войска. Пока ВСУ сконцентрированы на уничтожении огневого потенциала противника, чтобы достичь с ним паритета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексея Громова во время брифинга.

"Подготовка активно у нас идет не только к освобождению юга, но и освобождению всей нашей территории. Мы активно, хочу еще раз подчеркнуть, используем сейчас оружие, которое предоставили нам партнеры", - говорит Громов.

Он отметил, что ВСУ уменьшает потенциал врага.

"Прежде всего стабилизируем ситуацию, добиваемся паритета в средствах огневого поражения. Мы уменьшаем огневой потенциал противника, выбиваем его логистическое обеспечение и боеприпасы", - подчеркнул Громов.

По его словам, противник понимает наши намерения и пытается быть хитрее, но безуспешно.

"Потому что как ВСУ открыты к обществу, так и склады противника к нашим HIMARS-ам. Мы готовы уничтожать их (оккупантов - ред.) и так будет каждый день и каждую ночь", - добавил Громов.

Напомним, ранее министр обороны Алексей Резников заявлял, что президент поручил провести деоккупацию юга Украины.

Также сообщалось, что ВСУ продолжают массово уничтожать склады противника на оккупированных территориях. В частности, вечером украинские военные попали не только в склад боеприпасов россиян в Новой Каховке, но и в командные и опорные пункты.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы УкраиныГенштаб ВСУОккупированные территории