До складу делегації РФ на переговорах у Стамбулі увійшов перекладач Путіна, - ЗМІ

До складу російської делегації на переговорах у Стамбулі увійшов другий секретар департаменту лінгвістичного забезпечення МЗС Росії Сергій Чудінов. Він виконує функції перекладача диктатора Володимира Путіна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське видання "Агенство" .

Чудінова помітили за столом переговорів у Стамбулі. Відповідні фото опублікував Telegram-канал ВЧК-ОГПУ. Також Чудінов є на відео з промови міністра закордонних справ Туреччини Хакана Фідана.

Як зазначає видання, Чудінов регулярно працює з Путіним. Зокрема, його можна було побачити на зустрічі російського диктатора зі Стівеном Сігалом у 2016 році, а також на церемонії відкриття Ігор майбутнього в Казані у 2024-му, де були присутні Путін і кілька іноземних лідерів.

У 2018 році Чудінов був перекладачем під час зустрічі Путіна з президентом США Дональдом Трампом у Гельсінкі. Також він перекладав і інтерв'ю Путіна американському режисеру Оліверу Стоуну, яке вийшло у 2017 році.