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В состав делегации РФ на переговорах в Стамбуле вошел переводчик Путина, - СМИ

Понедельник 02 июня 2025 19:25
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В состав делегации РФ на переговорах в Стамбуле вошел переводчик Путина, - СМИ Фото: в состав делегации РФ на переговорах в Стамбуле вошел переводчик Путина (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В состав российской делегации на переговорах в Стамбуле вошел второй секретарь департамента лингвистического обеспечения МИД России Сергей Чудинов. Он выполняет функции переводчика диктатора Владимира Путина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское издание "Агентство".

Чудинова заметили за столом переговоров в Стамбуле. Соответствующие фото опубликовал Telegram-канал ВЧК-ОГПУ. Также Чудинов есть на видео с речи министра иностранных дел Турции Хакана Фидана.

В состав делегации РФ на переговорах в Стамбуле вошел переводчик Путина, - СМИ

Как отмечает издание, Чудинов регулярно работает с Путиным. В частности, его можно было увидеть на встрече российского диктатора со Стивеном Сигалом в 2016 году, а также на церемонии открытия Игр будущего в Казани в 2024-м, где присутствовали Путин и несколько иностранных лидеров.

В 2018 году Чудинов был переводчиком во время встречи Путина с президентом США Дональдом Трампом в Хельсинки. Также он переводил и интервью Путина американскому режиссеру Оливеру Стоуну, которое вышло в 2017 году.

Переговоры Украины и РФ в Стамбуле

Сегодня, 2 июня, Украина и Россия провели второй раунд мирных переговоров.

По словам министра обороны Украины Рустема Умерова, стороны обсудили возможность прекращения огня.

Также украинская и российская делегации затронули вопрос обменов пленными. Украина настаивала на освобождении всех пленных и возвращении гражданских. Также украинские чиновники требовали немедленного освобождения студентов.

При этом еще одним пунктом обсуждений стала возможная встреча между президентом Украины Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным.

Кроме того, Россия на переговорах в Стамбуле предложила Украине идею о прекращении огня на два-три дня. Москва хочет, чтобы такое перемирие было не на всем фронте.

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